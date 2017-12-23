"Бруклин" разгромил "Вашингтон", Мозгов набрал 4 очка

"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:84. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нетс" Ронди Холлис-Джефферсон, который оформил дабл-дабл - 21 очко и 11 подборов.

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов отыграл 8 минут в последней четверти. Россиянин набрал 4 очка и сделал 1 передачу.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Вашингтон" - 119:84 (26:23, 27:20, 35:18, 31:23)

Б: Холлис-Джефферсон (21+11 подборов), Динвидди (15), Кэрролл (15), Стаускас (15).

В: Убре (13), Уолл (10), Моррис (9).