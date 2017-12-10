"Бруклин" проиграл "Майами", Мозгов очков не набрал

"Майами" обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 101:89. Самыми результативными игроками встречи стали защитники "Хит" Горан Драгич и Тайлер Джонсон, набравшие по 20 очков.
Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 6 минут. За это время он сделал 1 подбор и не нанес по кольцу ни одного броска.
НБА
Регулярный чемпионат
"Бруклин" - "Майами" - 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26)
Б: Холлис-Джефферсон (18), Динвидди (15), Уайтхед (13).
М: Драгич (20), Т. Джонсон (20), Д. Джонсон (17).