"Бруклин" проиграл "Майами", Мозгов очков не набрал

"Майами" обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 101:89. Самыми результативными игроками встречи стали защитники "Хит" Горан Драгич и Тайлер Джонсон, набравшие по 20 очков.

Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 6 минут. За это время он сделал 1 подбор и не нанес по кольцу ни одного броска.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Майами" - 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26)

Б: Холлис-Джефферсон (18), Динвидди (15), Уайтхед (13).

М: Драгич (20), Т. Джонсон (20), Д. Джонсон (17).