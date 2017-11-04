"Бруклин" проиграл "Лейкерс", Мозгов набрал 5 очков, Лопес - 34

"Лейкерс" на своей площадке обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 124:112. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Брук Лопес, набравший 34 очка.

Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут, за которые набрал 5 очков. Он реализовал 2 двухочковых из 4-х и ни одной из 2-х трехочоковых попыток. Россиянин сделал 4 подбора и 1 блок.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Бруклин" - 124:112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)

Л: Лопес (34), Кузма (21), Ингрэм (18).

Б: Крэбб (25), Холлис-Джефферсон (21), Расселл (17).