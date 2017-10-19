"Бруклин" проиграл "Индиане", Мозгов набрал всего 4 очка

"Индиана" на своей площадке обыграла "Бруклин" со счетом 136:128 в матче регулярного чемпионата НБА.

Отметим, что за "Нетс" дебютировал центровой Тимофей Мозгов. Россиянин провел на паркете всего 14 минут, за которые набрал 4 очка и сделал 3 подбора. Напомним, что Мозгов летом был обменен в "Бруклин" из "Лейкерс" на Брука Лопеса.

В составе победителей самым результативным игроком стал Виктор Оладипо, набравший 22 очка. Дабл-дабл на счету Майлеса Тернера (21 очко и 14 подборов). У "Нетс" 30 очков записал на свой счет Д'Анджело Расселл, 18 очков у Джереми Лина.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Бруклин" – 140:131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33)

И: Оладипо (22), Тернер (21 + 14 подборов), Коллинсон (21 + 11 передач)

Б: Расселл (30), Букер (20 + 10 подборов), Лин (18).