"Бруклин" проиграл "Хьюстону", Мозгов вернулся в состав и набрал 7 очков

"Хьюстон" обыграл "Бруклин" со счетом 117:103 в матче регулярного чемпионата НБА. "Рокитс" одержали пятую победу кряду и лидирует в турнирной таблице "Запада".

В составе победителей 37 очков и 10 подборов на свой счет записал Джеймс Харден, 14 передач у Криса Пола. Лучшим игроком "Нетс" стал Исак Уайтхэд, набравший 24 очка.

Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов провел на площадке 19 минут, за которые набрал 7 очков и сделал 6 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Хьюстон" – "Бруклин" – 117:103 (43:26, 23:29, 30:25, 21:23)

Х: Харден (37 + 10 подборов), Капела (20), Андерсон (13)

Б: Уайтхэд (24), Динвидди (14), Килпатрик (12)