"Бруклин" проиграл "Финиксу", у Мозгова - 2 очка и 5 подборов

"Финикс" на выезде обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 122:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Нетс" Д'Анджело Расселл, набравший 33 очка. В составе "Санс" Девин Букер набрал 30 очков.

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов отыграл 15 минут, за которые набрал 2 очка (1 из 5 двухочковых, 0 из 2 трехочоковых). Кроме того, россиянин сделал 5 подборов в защите.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Финикс" - 114:122 (24:30, 29:29, 235:28, 26:35)

Б: Расселл (33), Холлис-Джефферсон (21), Динвиддл (13).

Ф: Букер (30), Майк Джеймс (24), Уоррен (20+11 подборов).