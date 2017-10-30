"Бруклин" проиграл "Денверу", Мозгов сделал 11 подборов

"Бруклин" на своем паркете уступил "Денверу" со счетом 111:124 в матче регулярного чемпионата НБА. "Наггетс" прервали двухматчевую серию неудач.

В составе "Нетс" центровой Тимофей Мозгов провел на паркете 20 минут, за которые набрал 7 очков, сделал 11 подборов, 1 передачу и совершил 3 потери мяча. Лучшим в составе команды стал Спенсер Динвидди, набравший 22 очка.

У "Денвера" 26 очков записал на свой счет Джамал Мюррей, по дабл-даблу оформили Никола Йокич (21 + 14 подборов) и Пол Миллсап (13 + 11 подборов)

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Денвер" – 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)

Б: Динвидди (22), Холлис-Джефферсон (18), Харрис (16)

Д: Мюррей (26), Йокич (21 + 14 подборов), Мадиэй (15)