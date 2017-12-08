"Бруклин" победил "Оклахому", Мозгов набрал 2 очка

"Бруклин" дома обыграл "Оклахому" (100:95) в матче регулярного чемпионата НБА. "Нетс" одержали вторую победу подряд, параллельно прервав серию из трех выигранных встреч соперника.

Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов провел на паркете 7 минут, набрав 2 очка и совершив 3 подбора. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий проигравших Рассел Уэстбрук, на счету которого 31 очко. У победителей точнее всех был Карис ЛеВерт, отметившийся дабл-даблом - 21 очко и 10 передач.

Отметим, что матч состоялся в Мехико на "Мехико Сити Арене".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Оклахома" - 100:95 (20:33, 29:25, 25:21, 26:16)

"Б": ЛеВерт (21 + 10 передач), Холлис-Джефферсон (17), Крэбб (15).

"О": Уэстбрук (31), Адамс (12), Энтони (11).