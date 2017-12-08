"Бруклин" победил "Оклахому", Мозгов набрал 2 очка

"Бруклин" дома обыграл "Оклахому" (100:95) в матче регулярного чемпионата НБА. "Нетс" одержали вторую победу подряд, параллельно прервав серию из трех выигранных встреч соперника.
Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов провел на паркете 7 минут, набрав 2 очка и совершив 3 подбора. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий проигравших Рассел Уэстбрук, на счету которого 31 очко. У победителей точнее всех был Карис ЛеВерт, отметившийся дабл-даблом - 21 очко и 10 передач.
Отметим, что матч состоялся в Мехико на "Мехико Сити Арене".
НБА
Регулярный чемпионат
"Бруклин" - "Оклахома" - 100:95 (20:33, 29:25, 25:21, 26:16)
"Б": ЛеВерт (21 + 10 передач), Холлис-Джефферсон (17), Крэбб (15).
"О": Уэстбрук (31), Адамс (12), Энтони (11).
75serg75
Мозг совсем никакой что-то, 7 мин. всего! Давай уже в ЦСКА, может хоть с тобой Олимпиакос в полуфинале обыграют.
09:41