"Бруклин" победил "Клипперс" во 2-м овертайме, Крис Пол сделал трипл-дабл

"Бруклин" взял верх над "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 127:122. Для выявления победителя командам потребовалось два овертайма. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Нетс" Шон Килпатрик, набравший 38 очков и сделавший 14 подборов. Лидер "Клипперс" Крис Пол оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Клипперс" – 127:122 2ОТ (24:28, 29:37, 20:21, 34:21, 11:11, 9:4)

Б: Килпатрик (38 + 14 подборов), Лопес (27), Букер (15 + 11 подборов).

К: Пол (26 + 10 подборов + 13 передач), Джордан (21 + 23 подбора), Риверс (15).

"Сан-Антонио" – "Орландо" – 83:95 (20:16, 23:29, 21:30, 19:20)

С: Леонард (21), Олдридж (16), Джинобили (13).

О: Ибака (18), Фурнье (13), Вучевич (12 + 10 подборов).