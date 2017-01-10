"Бруклин" отчислил Энтони Беннетта

Форвард Энтони Беннетт отчислен "Бруклином", утверждает The Vertical. "Нетс" планируют подписать на его место Квинси Эйси. Напомним, что Беннетт был выбран "Кливлендом" под общим первым номером на драфте 2013 года.

С тех пор 23-летний форвард сменил несколько команд, выступая за "Миннесоту", "Торонто", а летом перебравшись в "Бруклин", но нигде не провел полноценного сезона. В составе "Нетс" он принял участие в 23 матчах регулярки, в среднем набирая 5,0 очка и делая 3,4 подбора. Всего на счету Беннетта 141 игра в НБА.

Эйси был выбран во втором раунде драфта-2012 "Торонто" и за всю карьеру провел 225 матчей в лиге за "Рэпторс", "Сакраменто", "Нью-Йорк" и "Даллас". Нынешний сезон он начал в фарм-клубе "Маверикс" в Лиге развития.

Напомним, "Бруклин" в нынешнем сезоне потерпел 28 поражений в 36 матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место в таблице Восточной конференции.