"Бруклин" одолел "Шарлотт" с разницей в два очка

"Бруклин" взял верх над "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:118. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Нетс" Боян Богданович, набравший 26 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Шарлотт" – 120:118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30)

Б: Богданович (26), Килпатрик (23), Лопес (21).

Ш: Батюм (24), Лэмб (17), Уокер (15), Зеллер (15).

"Миннесота" – "Атланта" – 104:90 (23:25, 31:20, 35:20, 15:25)

М: Таунс (22 + 11 подборов), Лавин (21), Уиггинс (21).

А: Ховард (20 + 12 подборов), Сефолоша (13), Хамфрис (12).