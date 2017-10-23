"Бруклин" одержал вторую победу подряд, Мозгов набрал 6 очков

"Бруклин" обыграл "Атланту" со счетом 116:104 в матче регулярного чемпионата НБА. "Нетс" одержали вторую победу кряду, "Хокс" проиграли две встречи.

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов провел на паркете 17 минут, за которые набрал 6 очков, сделал 5 подборов и одну передачу. Лучшим в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 16 очков и сделавший 10 передач. 17 очками отметился Демарр Кэролл.

У "Атланты" дабл-дабл на счету Джона Коллинса (14 очков и 13 подборов), 19 очков на свой счет записал Марко Белинелли.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Атланта" – 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27)

Б: Крэббл (20), Кэролл (17), Расселл (16 + 10 передач)

А: Белинелли (19), Шредер (17), Коллинс (14 + 13 подборов)