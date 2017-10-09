"Бруклин" обыграл "Никс", Мозгов набрал 11 очков

"Бруклин" крупно обыграл "Нью-Йорк" со счетом 117:83 в предсезонном матче НБА. В составе победителей самым результативными игроком стал Д`Анджело Расселл, записавший на свой счет 16 очков. У "Никс" 17 очков и 12 подборов на счету Вилли Эрнангомеса.

Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут, за которые набрал 11 очков, сделал 5 подборов и одну передачу.

В другой встрече "Чикаго" уступил "Нью-Орлеану" – 98:105, лидер "Пеликанс" Энтони Дэвис записал на свой счет 37 очков и 15 подборов.

"Кливленд" проиграл "Вашингтону" со счетом 94:102. В составе "Уизардз" по 13 очков набрали Джоди Микс и Каррик Феликс. У "Кливленда" дабл-дабл на счету Кея Фелдера, 19 очков набрал Джефф Грин.

НБА

Предсезонные матчи

"Бруклин" – "Нью-Йорк" – 117:83 (36:24, 23:17, 24:21, 34:21)

"Вашингтон" – "Кливленд" – 102:94 (38:29, 17:27, 25:13, 22:25)

"Чикаго" – "Нью-Орлеан" – 95:108 (21:20, 23:29, 29:32, 22:27)