"Бруклин" обыграл "Майами", Мозгов набрал 5 очков

"Бруклин" в предсезонном матче обыграл "Майами" - 107:88. Российский центровой Тимофей Мозгов провел на паркете 15 минут 49 секунд. На его счету 5 очков и 8 подборов. Самым результативным в составе "Нетс" оказался защитник Джереми Лин с 16 очками. В "Майами" больше всех очков набрал защитник Тайлер Джонсон - 21.

В еще одном матче "Орландо" обыграл "Детройт" - 112:89.

НБА

Предсезонные матчи

"Бруклин" - "Майами" - 107:88 (33:23, 26:22, 24:25, 24:18)

"Б": Лин (16)

"М": Джонсон (21)

"Орландо" - "Детройт" - 112:89 (31:20, 33:26, 26:27, 22:16)

"О": Гордон (17)

"Д": Смит (13)