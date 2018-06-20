"Бруклин" обменял Мозгова на Ховарда

"Бруклин" обменял своего центрового россиянина Тимофея Мозгова на Дуайта Ховарда из "Шарлотт", сообщает Bleacher Report.

По данным издания, "Нетс", которые долгое время вели переговоры, наконец, завершили сделку, и со следующего сезона Мозгов будет выступать за "Хорнетс". Также "Бруклин" уступил два пика драфта, котторый пройдет 21 июня.

Напомним, 31-летний россиянин играл за "Нетс" с 2017 года. Ранее он также выступал за "Лейкерс", "Кливленд" и "Денвер". 32-летний Ховард выступал за "Хорнетс" с сезона-2017/18, основную часть карьеры он провел за "Орландо - с 2004 по 2012 годы.