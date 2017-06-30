"Бруклин" готовит предложения Портеру и Колдуэлл-Поупу

Форвард "Вашингтона" Отто Портер и защитник "Детройта" Кентавиус Колдуэлл-Поуп попали в сферу интересов "Бруклина". Об этом в своем твиттере сообщил инсайдер ESPN Марк Стайн. "Нетс" готовят крупные предложения обоим игрокам, которые с 1 июля станут свободными агентами.

Портер был выбран "Вашингтоном" на драфте-2013 под общим третьим номером. В минувшем сезоне он принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 13,4 очка, делая 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,5 перехвата. Также на его счету 12,2 очка, 6,9 подбора, 1,8 передачи и 1,6 перехвата в 13 играх плей-офф. Во всех без исключения встречах 24-летний форвард выходил в старте "Уизардз".

Колдуэлл-Поуп был выбран "Детройтом" на том же драфте под восьмым номером. В регулярке он выходил на паркет в 76 матчах, в среднем набирая 13,8 очка, делая 3,3 подбора и 2,5 передачи.

Напомним, ранее "Бруклин" отправил в "Лейкерс" центрового Брука Лопеса в обмен на Д'Анджело Расселла и россиянина Тимофея Мозгова.