"Бруклин", "Даллас" и "Филадельфия" интересуются Веселы

Сразу три клуба НБА проявляют интерес к форварду "Фенербахче" Яну Веселы, утверждает Basketball Insiders. Речь идет о "Бруклине", "Далласе" и "Филадельфии". 27-летний чех, которого за океаном сравнивали с Андреем Кириленко, был задрафтован в 2011 году "Вашингтоном". В 2014 году он был обменян в "Денвер", ставший его последней на данный момент командой в НБА.

Напомним, что в нынешнем сезоне Веселы выиграл Евролигу вместе с "Фенербахче". Он принял участие в 34 матчах турнира, в среднем набирая 9,6 очка, делая 4,5 подбора и 1,4 передачи.