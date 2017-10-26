"Бруклин" без Расселла обыграл "Кливленд", Мозгов не набрал ни одного очка

"Бруклин" обыграл "Кливленд" со счетом 112:107 в матче регулярного чемпионата НБА. "Нетс" одержали третью победу в этом сезоне. Отметим, что ключевым моментом стали два смазанных штрафных броска Леброном Джеймсом в за 6 секунд до конца встречи. Отметим, в этой встрече звезда "Кавальерс" оформил трипл-дабл (29 очков + 10 подборов + 13 передач).

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов впервые в этом сезоне на набрал очков. Россиянин провел на паркете всего 12 минут, за которые сделал 2 подбора и один перехват.

Из-за травмы встречу пропускал лидер "Нетс" разыгрывающий Д'Анджело Расселл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Кливленд" – 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)

Б: Динвидди (22), Холлис-Джефферсон (19), Кэрролл (18)

К: Джеймс (29 + 10 подборов + 13 передач), Корвер (22), Грин (18)