"Бруклин" без Мозгова выиграл у "Филадельфии"

"Бруклин" на своем паркете обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА (116:108). Российский форвард "Нетс" Тимофей Мозгов​ на паркет не выходил.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Филадельфия" - 116:108 (30:34, 34:31, 27:23, 25:20)

Б: Динуидди (27), Расселл (22), Аллен (16 + 12 подборов)

Ф: Эмбиид (29 + 14 подборов), Симмонс (24), Редик (20)

"Атланта" - "Шарлотт" - 110:123 (28:35, 24:29, 32:33, 26:26)

А: Бэйзмор (25), Белинелли (22), Шредер (13)

Ш: Уокер (38), Ховард (20 + 12 подборов), Грэм (14)