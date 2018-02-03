"Бруклин" без Мозгова уступил "Лейкерс", "Бостон" обыграл "Атланту"

"Бостон" обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:110. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Терри Розьер, который набрал 31 очко.
В другом поединке "Бруклин" уступил "Лейкерс" - 99:102. Центровой "Нетс" Тимофей Мозгов на площадку не выходил.
НБА
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Атланта" - 119:110 (26:32, 27:23, 41:20, 25:35)
Б: Розьер (31), Татум (27), Браун (19).
А: Принс (31), Шредер (25), Белинелли (15).
"Бруклин" - "Лейкерс" - 99:102 (26:24, 31:35, 28:26, 14:17)
Б: Динвидди (23), Аллен (20), Расселл (15).
Л: Рэндл (19+12 подборов), Лопес (19), Игрэм (16).