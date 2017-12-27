"Бруклин" без Мозгова проиграл "Сан-Антонио"

"Сан-Антонио" обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 109:97. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Спэрз" Кавай Леонард, набравший 21 очко.

Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов участия в этой встрече не принимал. Всего в этом сезоне россиянин выходил на площадку 22 раза в 33 матчах команды. В среднем он проводит на паркете 13 минут, набария по 4,5 очка и делая 3,8 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Бруклин" - 109:97 (19:16, 31:28, 30:25, 29:28)

С: Леонард (21), Олдридж (20), Газоль (15+12 подборов).

Б: Леверт (18), Крэбб (15), Холлис-Джефферсон (13).