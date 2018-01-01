"Бруклин" без Мозгова проиграл "Бостону", Ирвинг набрал 28 очков

"Бостон" обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Кайри Ирвинг, который набрал 28 очков.

В еще одном поединке "Миннесота" одержала победу над "Индианой" - 107:90.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Бруклин" - 108:105 (38:28, 23:31, 21:17, 26:29)

Бос: Ирвинг (28), Моррис (15), Розье (14).

Брук: Холис-Джефферсон (22+12 подборов), Леверт (16), Аси (14).

"Индиана" - "Миннесота" - 90:107 (13:23, 25:26, 20:38, 32:20)

И: Янг (20), Богданович (13), Жозеф (10).

М: Батлер (26), Таунс (18+14 подборов), Гибсон (17).