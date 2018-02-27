"Бруклин" без Мозгова обыграл "Чикаго"

"Бруклин" на своем паркете переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА (104:87). Росийский форвард "Нетс" Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

В других встречах "Атланта" дома проиграла "Лейкерс" (104:123), а "Бостон" взял верх над "Мемфисом" (109:98).

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Чикаго" - 104:87 (28:19, 21:32, 35:19, 20:17)

Б: Крэбб (21), Аллен (18), Кэрролл (18)

Ч: Данн (23), Маркканен (19), Портис (12)

"Атланта" - "Лейкерс" - 104:123 (22:28, 24:36, 29:32, 29:27)

А: Принс (24), Шредер (20), Тэйлор (16)

Л: Игрэм (21 + 10 подборов), Рэндл (19 + 10 подборов), Харт (14)

"Бостон" - "Мемфис" - 109:98 (33:24, 34:17, 19:28, 23:29)

Б: Ирвинг (25), Розир (15), Моррис (13)

М: Грин (21 + 11 подборов), Газоль (17), Харрисон (14)