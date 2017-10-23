Бросок Уиггинса на последней секунде помог "Миннесоте" обыграть "Оклахому"

"Миннесота" одержала непростую победу над "Оклахомой" в гостях со счетом 115:113 в матче регулярного чемпионата НБА. "Тандер" потерпели второе поражение кряду.

В составе победителей дабл-даблы на счету Карла-Энтони Таунса (27 очков и 12 подборов) и Таджа Гибсона (11 + 10 подборов), 27 очков на счету Эндрю Уиггинса. Отметим, что гости смогли победить именно благодаря Уиггинсу, который набрал решающие 3 очка за считанные секунды до сирены.

У "Оклахомы" 31 очко и 10 передач на счету Рассела Уэстбрука, 23 очка у Кармело Энтони, дабл-дабл на счету центрового Стивена Адамса (17 + 13 подборов)

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома" – "Миннесота" – 113:115 (23:28, 31:33, 21:27, 38:27)

О: Уэстбрук (31 + 10 передач), Энтони (23), Адамс (17 + 13 подборов)

М: Таунс (27 + 12 подборов), Уиггинс (27), Тиг (19 + 9 передач)