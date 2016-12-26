Бросок Ирвинга принес "Кливленду" победу над "Голден Стэйт"

"Кливленд" на своей площадке одолел "Голден Стэйт" (109:108) в матче регулярного чемпионата НБА. Победу хозяевам принес точный бросок Кайри Ирвинга за три секунды до финальной сирены. Причем "Уорриорз" имели в начале заключительной четверти преимущество в 14 очков.

Самым результативным игроком поединка стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 36 очков. У "Кавальерс" дабл-даблами отметились Леброн Джеймс и все тот же Ирвинг, в добавок записавший на свой счет 7

Напомним, что эта встреча стала первой для команд после финальной серии прошлого сезона, когда "Кливленд" отыгрался с 1-3 и завоевал титул.

НБА

Регулярный сезон

"Кливленд" – "Голден Стэйт" – 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)

К: Джеймс (31 + 13 подборов), Ирвинг (25 + 10 передач + 7 перехватов + 6 подборов), Лав (20), Фрай (10).

Г: Дюрант (36 + 15 подборов), К. Томпсон (24), Др. Грин (16), Ст. Карри (15).