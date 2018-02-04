Бросок Хорфорда с сиреной принес "Бостону" победу над "Портлендом"

"Бостон" дома обыграл "Портленд" (97:96) в матче регулярного чемпионата НБА. Для хозяев паркета эта победа стала четвертой подряд. Гости, в свою очередь, уступили во второй игре кряду.

Отметим, что решающий бросок с сиреной при счете 96:95 в пользу "Трэйл Блэйзерс" нанес центровой "Селтикс" Эл Хорфорд.

В параллельной встрече "Нью-Йорк" дома проиграл "Атланте" - 96:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон Селтикс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 97:96 (19:26, 19:28, 31:19, 28:23),

"Нью-Йорк Никс" - "Атланта Хокс" - 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30).