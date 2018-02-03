Брогдон пропустит 6-8 недель из-за частичного разрыва сухожилия

Защитник "Милуоки" Малкольм Брогдон получил травму четырехглавой мышцы бедра в матче регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" (89:108). Встреча состоялась в четверг, 1 февраля.

В пятницу игроку была сделана МРТ, которая выявила у него частичный разрыв сухожилия. Как сообщает официальный сайт НБА, Брогдон пропустит от шести до восьми недель. Таким образом, 25-летний баскетболист не сможет принять участие в Матче восходящих звезд НБА, который состоится 17 февраля. Напомним, что в прошлом сезоне Брогдон получил приз лучшему новичку лиги.

В нынешнем розыгрыше регулярки защитник принял участие в 46 матчах, в среднем набирая 13,3 очка, делая 3,3 подбора и 3,2 передачи.