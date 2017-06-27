Брогдон – первый новичок года, выбранный во втором раунде драфта

Защитник "Милуоки" Малкольм Брогдон был признан лучшим новичком прошедшего сезона. 24-летний баскетболист стал первым игроком в современной истории (с 1966 года), выбранным во втором раунде драфта и получившим эту награду. "Бакс" взяли его в 2016 году под 36-м пиком.

Отметим также, что Брогдон в среднем набирал 10,2 очка за игру в минувшем сезоне. Это самый низкий показатель среди всех игроков, признававшихся лучшими новичками.