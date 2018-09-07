Брэндон Дженнингс: "Скорее всего, "Лейкерс" - последняя команда в карьере Леброна"

Новичок "Зенита" Брэндон Дженнигс отметил, что ему будет интересно посмотреть, как Леброн Джеймс адаптируется в "Лейкерс". Ранее защитник выступал в НБА за "Милуоки" и "Детройт".

– Это главное событие, которое все обсуждают нынешним летом. Скорее всего, "Лейкерс" – последняя команда в карьере Леброна, - приводят "Известия" слова Дженнигса. - Поэтому он сделает всё возможное, чтобы за время действия своего четырехлетнего контракта завоевать еще один чемпионский титул. Получится ли у него это сделать, большой вопрос. Ранее он играл в "Кливленде" и "Майами", но "Лейкерс" — совсем другая история. Тут Голливуд, огромное внимание прессы. Будет интересно посмотреть, как он адаптируется к новой для себя роли. Сможет ли он стать таким же великим в глазах болельщиков, как Коби Брайант. И смогут ли молодые игроки поддержать Джеймса.