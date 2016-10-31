Брэндон Дженнингс: "Расселл? Не уважаю стукачей"

Защитник "Нью-Йорка" Брэндон Дженнингс, отвечая на вопрос фаната в твиттере, назвал стукачом разыгрывающего "Лейкерс" Д'Анджело Расселла. Расселл в прошлом сезоне спровоцировал скандал, выложив в соцсети видео, где его одноклубник Ник Янг рассказывает о своих похождениях, несмотря на то что он тогда был обручен с известной поп-рэп-исполнительницей Игги Азилией. Это привело к тому, что пара распалась.

"Парень отлично играет в баскетбол, но я не уважаю стукачей", – написал Дженнингс.

Расселл в свое оправдание заявлял, что его взломали. Янг перед началом сезона отметил, что уладил свои отношения с одноклубником. Дженнингс позднее удалил свой твит.