Брэд Стивенс: "Травма Лава внесет изменения в действия "Кливленда"

Главный тренер "Бостона" Брэд Стивенс отметил, что травма нападающего "Кливленда" Кевина Лава, которую он получил в шестом матче финала Восточной конференции с "Селтикс" (99:109) отразится на построениях соперника в седьмой игре. Лав получил сотрясение мозга в столкновении с Джейсоном Тэйтумом и пропустит решающую встречу.

- Мы готовимся играть, независимо от того, кто из соперников выйдет на площадку, - передает ESPN слова Стивенса. - Но отсутствие Лава внесет изменения в действия "Кливленда" в нападении. В их атакующем арсенале были комбинации для Лава, а теперь им придется еще чаще использовать схемы, созданные для Леброна Джеймса.

Решающая игра финальной серии конференции пройдет 28 мая.