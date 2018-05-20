Брэд Стивенс: "С такой игрой мы бы уступили и в Бостоне"

Главный тренер "Бостона" Брэд Стивенс раскритиковал игру своих подопечных в третьем матче финала Восточной конференции против "Кливленда" (86:116).

- За свою 11-летнюю тренерскую карьеру я никогда еще так часто не говорил о выступлениях дома и в гостях, - приводит ESPN слова Стивенсона. - Но все дело только в том, как команда действует на паркете. А подобные разговоры являются лишь поиском оправданий. Недопустимо играть так, как мы в этом поединке, независимо от места его проведения. С такой игрой мы бы уступили и в Бостоне.

После этого матча "Кавс" сократили отставание в серии до минимального. Следующая игра пройдет 22 мая также в Кливленде.