Брэд Стивенс: "Мы пытались вымотать Джеймса на протяжении игры"

Главный тренер "Бостона" Брэд Стивенс после поражения от "Кливленда" (79:87) в седьмом матче финальной серии (3-4) Восточной конференции НБА рассказал, что его команда пыталась вымотать форварда соперников Леброна Джеймса на протяжении всей игры. Специалисту казалось, что какое-то время время "Селтикс" спралялись с этой задачей.

– На протяжении всей игры мы старались как можно сильнее вымотать Джеймса, -цитирует ESPN Стивенса. – Пытались заставить его потратить столько энергии, сколько вообще есть у человека. Большую часть встречи мне казалось, что мы справляемся с этой задачей. Но Леброн все равно набрал 35 очков.

"Кливленд" стал первым финалистом НБА. Его соперник определится в седьмом полуфинальном матче "Хьюстон" – "Голден Стэйт"​, где счет в серии – 3-3.

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