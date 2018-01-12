Брэд Стивенс: "Бостон" не паниковал"

Главный тренер "Бостона" Брэд Стивенс похвалил свою команду за победу над "Филадельфией" (114:103) в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на арене "О2" в Лондоне.

– Мы не были готовы к резкому старту в исполнении соперника в первой четверти, – цитирует AFP Стивенса. – Но не отступили, боролись, как делали это в игре с "Хьюстоном". Отставание в начале игры было большим, но мы не паниковали. Провели очень хорошую третью четверть, вернув себя в боевое русло. Это потребовало больших усилий и агрессии.