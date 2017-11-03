Брат Порзингиса: "Кристапс не будет бросаться на контракт с "Никс" ради высокой зарплаты"

Лидер "Никс" Кристапс Порзингис не будет руководствоваться лишь высокой суммой зарплаты при заключении нового контракта с клубом, заявил брат баскетболиста Янис. Напомним, что следующим летом истекает контракт-новичка 22-летнего латвийца. В этом сезоне он в среднем набирает по 27,9 очка и делает по 7,9 подбора за игру.

– Для него главный вопрос – чего он хочет добиться в своей карьере, – цитирует ESPN Яниса. – Даже если Кристапс будет играть на своем среднем уровне, он получит хорошие деньги. Но у него другие приоритеты. Он не будет бросаться на высокие цифры в контракте. В "Нью-Йорке" должны это понимать.