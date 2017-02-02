06:23 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Бостон" взял верх над "Торонто", Томас набрал 44 очка

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"Бостон" переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 109:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Айзея Томас, набравший 44 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Торонто" – 109:104 (28:30, 23:32, 26:23, 32:19)

Б: Томас (44), Краудер (14), Хорфорд (11).

Т: Лоури (32), Саллинджер (13), Пауэлл (12).

"Бруклин" – "Нью-Йорк" – 90:95 (27:15, 18:23, 24:26, 21:31)

Б: Холлис-Джефферсон (16), Богданович (15), Букер (12).

Н: Порзингис (19 + 12 подборов), Эрнангомес (16 + 16 подборов), Энтони (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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