"Бостон" взял верх над "Чикаго"

"Бостон" переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:100. В составе "Селтикс" по 23 очка набрали Амир Джонсон и Айзея Томас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Чикаго" – 107:100 (36:25, 19:27, 26:18, 26:30)

Б: Джонсон (23), Томас (23), Брэдли (13).

Ч: Батлер (23), Миротич (17), Уэйд (15), Рондо (12 + 10 подборов).

"Мемфис" – "Нью-Орлеан" – 89:83 ОТ (21:13, 20:35, 25:11, 9:16, 14:8)

М: Грин (21), Конли (20), Эннис (16 + 10 подборов).

Н: Стивенсон (21), Хилд (18), Гэллоуэй (18).