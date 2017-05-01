"Бостон" выведет из обращения номер Пола Пирса

Руководство "Бостона" приняло решение вывести из обращения 34-й номер, под которым выступал форвард Пол Пирс, сообщает MassLive.com. Пирс провел последнюю встречу за свой нынешний клуб – "Клипперс" в ночь на понедельник против "Юты" (91:104) в плей-офф лиги, после которого "Лос-Анджелес" выбыл из турнира. Игрок выступал в НБА в течение 19 сезонов, 15 из которых – за "Бостон". Также по одному году отыграл за "Бруклин", "Вашингтон" и "Клипперс".

За свою карьеру Пирс набрал 26 397 очков и в 2008 году стал чемпионом НБА с "Селтикс". Кроме того, он получил звание MVP финальной серии того сезона.