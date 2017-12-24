Бостон в 2022 году может принять Матч звезд НБА

Руководство "Бостона" проявляет интерес к тому, чтобы в 2022 году город принял Матч звезд НБА, сообщает Sportando со ссылкой на владельца клуба Вика Гроусбека.

Ожидается, что в ближайшее время рабочая группа подготовит заявку от Бостона. Владелец "Селтикс" считает, что ассоциация должна воспользоваться возможностью организовать шоу в одном из городов с богатой историей.

Напомним, что два первых Матча звезд НБА прошли в Бостоне - в 1951 и 1952 годах. В общей сложности город принимал шоу 4 раза, последний из них - в 1964 году.

В 2018 году матч звезд НБА пройдет в Лос-Анджелесе, в 2019-м – в Шарлотт, в 2020-м – в Чикаго, а в 2021-м - в Индианаполисе.