"Бостон" уверенно победил "Кливленд" и вышел вперед в серии

В Бостоне завершился пятый матч финальной серии плей-офф НБА в Восточной конференции между местным "Селтикс" и "Кливлендом". Хозяева одержали победу со счетом 96:83 и вышли вперед в серии – 3-2. Уже в начале второй четверти "Селтикс" повел "+17" и не подпускал соперника ближе, чем на восемь очков.

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

"Бостон" – "Кливленд" – 96:83 (32:19, 21:23, 23:18, 20:23)

Б: Тейтум (24, Браун (17), Хорфорд (15 + 12 подборов).

К: Джеймс (26 + 10 подборов), Лав (14), Кларксон (8), Грин (8).



Счет в серии: 3-2.