"Бостон" разгромил "Сакраменто", "Майами" победил "Чикаго"

"Бостон" на своей площадке обыграл "Сакраменто" со счетом 113:86 в матче регулярного чемпионата НБА. "Селтикс" выиграли шестую встречу кряду, "Кингз", напротив, не могут победить шесть игр подряд.

В составе победителей по 22 очка набрали Джейлен Браун и Кайри Ирвинг, на счету третьего номера драфта-2017 Джейсона Тэйтума – 12 очков. Лучшим в составе "Сакраменто" стал Бадди Хилд – 17 очков и 7 подборов.

В другой встрече "Майами" нанес поражение "Чикаго" – 97:91. "Буллз", имея на своем счету всего одну победу, по-прежнему идут на предпоследнем месте в таблице "Востока".

У "Хит" 20 очков набрал Горан Драгич, дабл-дабл на счету Хассана Уайтсайда (13 + 14 подборов). У "Буллз" 25 очков набрал Лаури Маркканен.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Сакраменто" – 113:86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26)

Б: Ирвинг (22), Браун (22), Тэйтум (12)

С: Хилд (17), Рэндолф (16), Хилл (10)

"Майами" – "Чикаго" – 97:91 (27:17, 22:30, 18:17, 30:27)

М: Драгич (20), Джонсон (19), Уайтсайд (13 + 14 подборов)

Ч: Маркканен (25 + 8 подборов), Лопез (22), Данн (11)