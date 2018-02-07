"Бостон" проиграл 20 очков "Торонто", "Нью-Йорк" потерял Порзингиса и уступил "Милуоки"

В матче регулярного чемпионата НБА "Торонто" на своей площадке обыграл "Бостон" – 111:91. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий канадцев Кайл Лоури, набравший 23 очка. "Кельтов" не спасло даже возвращение после травмы их лидера Кайри Ирвинга, отметившегося 17 очками.

"Рэпторз" прервали победную серию команды Брэда Стивенса, длившуюся четыре встречи. Сам "Торонто" не проигрывает три матча подряд.

В другом поединке "Нью-Йорк" дома уступил "Милуоки" (89:103). Хозяева еще в первой половине остались без своего лидера Кристапса Порзингиса, получившего травму колена. Дабл-даблом в составе "Никс" отметился центовой Энес Кантер. У "Бакс" по 23 очка набрали Яннис Адетокумбо и Эрик Блэдсоу.

Для "Нью-Йорка" поражение стало четвертым подряд. "Милуоки" выиграл третий матч кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Бостон" – 111:91 (22:18, 36:19, 25:23, 28:31)

Т: Лоури (23 + 8 подборов), Майлз (20), Дерозан (15 + 6 передач), Райт (14), Ванфлит (10 + 8 передач).

Б: Розир (18), Ирвинг (17), Марк. Моррис (12), Дж. Браун (11), Тайс (10).

"Нью-Йорк" – "Милуоки" – 89:103 (26:25, 20:25, 17:26, 26:27)

Н: Кантер (19 + 16 подборов), К. Ли (14), Порзингис (10), Бизли (9).

М: Адетокумбо (23 + 11 подборов + 6 передач), Блэдсоу (23 + 8 передач), Миддлтон (20), Килпатрик (16), Дж. Паркер (10).