"Бостон" продлил серию поражений "Чикаго"

"Бостон" нанес крупное поражение "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 100:80. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Айзея Томас, набравший 22 очка. Лидеры "Буллз" Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд на двоих реализовали лишь 6 из 22-х бросков с игры.

"Чикаго" потерпел пятое поражение подряд и выпал из зоны плей-офф. Команда идет на 10-м месте в Восточной конференции. "Кельты" занимают третью строчку.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Чикаго" – 100:80 (22:9, 24:17, 30:31, 24:23)

Б: А. Томас (22), Брэдли (17), Хорфорд (12 + 7 подборов), Смарт (12), Олиник (11 + 9 подборов), Дж. Браун (11).

Ч: Р. Лопес (13), Валентайн (13), Портис (12 + 8 подборов), Фелисиу (10).