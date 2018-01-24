"Бостон" потерпел четвертое поражение подряд в матче с "Лейкерс", Ирвинг набрал 33 очка

"Лейкерс" обыграли "Бостон" со счетом 108:107 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Селтикс" Кайри Ирвинг, набравший 33 очка. Дабл-дабл оформил Эд Хорфорд (13 очков и 12 подборов).

В составе команды из Лос-Анджелеса 28 очков на счету Кайла Кузмы. Джулиус Рэндл набрал 14 очков и сделал 14 подборов.

Отметим, что это поражение стало для "Бостона" четвертым подряд, "Лейкерс" одержали третью победу кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Бостон" – 108:107 (15:21, 30:32, 31:21, 32:33)

Л: Кузма (28), Кларксон (22), Рэндл (14+14 подборов).

Б: Ирвинг (33), Смарт (22), Хорфорд (13+12 подборов).