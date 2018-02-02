"Бостон" подписал однолетний контракт с Монро

По информации ESPN, "Бостон" заключил контракт с центровым Грегом Монро, который находится в статусе свободного агента. Соглашение с 27-летним баскетболистом рассчитано на один сезон, с зарплатой в 5 миллионов долларов.

Напомним, что Монро начинал сезон в "Финиксе", вчера клуб выкупил его контракт. За центрового также боролся "Нью-Орлеан", потерявший из-за травмы Демаркуса Казинса.

В начале ноября Монро перешел из "Милуоки" в "Санс" вместе с драфт-пиком 1-го раунда в обмен на защитника Эрика Бледсоу. В 20 матчах за команду центровой набирал 11,3 очка, делал 8,0 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу.