"Бостон" подписал контракт с Бэйнсом

"Бостон" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с центровым Ароном Бэйнсом. О сроках условиях соглашения с 30-летним баскетболистом не сообщается.

Ранее отмечалось, что австралиец подпишет с клубом однолетний контракт на 4,3 миллиона долларов. В минувшем сезоне он выступал за "Детройт", провел в регулярном чемпионате НБА 75 матчей, в которых в среднем набирал по 4,9 очка и делал по 4,4 подбора.