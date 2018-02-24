"Бостон" победил "Детройт", Ирвинг набрал 18 очков

"Бостон" одержал победу над "Детройтом" со счетом 110:98 в матче регулярного чемпионата НБА. В составе "Селтикс" 18 очков набрал Кайри Ирвинг, у "Пистонз" дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов оформил Андре Драммонд.

В других встречах "Индиана" обыграла "Атланту" – 116:93, "Вашингтон" проиграл "Шарлотт" – 105:122.

НБА

Регулярный сезон

"Детройт" – "Бостон" – 98:110 (28:23, 21:38, 28:25, 21:24)

Д: Смит (20), Гриффин (17), Драммонд (15 + 17 подборов).

Б: Тис (19), Ирвинг (18), Тэйтум (15).



"Индиана" – "Атланта" – 116:93 (27:22, 34:22, 22:22, 33:27)

И: Сабонис (21 + 13 подборов), Янг (20), Йозеф (15).

А: Тэйлор (17), Принс (14), Бэйзмор (12).



"Вашингтон" – "Шарлотт" – 105:122 (26:36, 29:31, 27:27, 23:28)

В: Портер (16), Моррис (13), Саторански (11).

Ш: Уолкер (24), Камински (23), Уилльямс (13).