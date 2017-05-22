"Бостон" переиграл "Кливленд" и сократил отставание в серии

"Бостон" взял верх над "Кливлендом" в третьем матче 1/2 финала плей-офф НБА со счетом 111:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 29 очков. "Селтикс" сократил отставание в серии – 1-2.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

"Кливленд" – "Бостон" – 108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)

К: Ирвинг (29), Лав (28 + 10 подборов), Томпсон (18 + 13 подборов).

Б: Смарт (27), Брэдли (20), Хорфорд (16).

Счет в серии – 2-1 (117:104, 130:86)