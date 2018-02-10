06:11 | Баскетбол — НБА

"Бостон" отыграл 26 очков, но все же уступил "Индиане"


"Индиана" на выезде обыграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА – 97:91. По ходу встрече "Пэйсерс" вел "+26", но в четвертой четверти "Селтикс" удалось отыграться и выйти вперед. Тем не менее, победа досталась хозяевам, в составе которых дабл-дабл оформил Виктор Оладипо - 35 очков и 10 подборов. 

НБА

Регулярный сезон

"Бостон" – "Индиана" - 91:97 (16:30, 22:29, 34:17, 19:21)

Б: Ирвинг (21), Браун (16), Татум (15).

И: Оладипо (35 + 10 подборов), Тернер (19), Богданович (13), Янг (13 + 14 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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