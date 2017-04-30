"Бостон" обыграл "Вашингтон", Томас набрал 33 очка

"Бостон" обыграл "Вашингтон" (123:111) в первом матче 1/4 финала финала плей-офф НБА. В составе победителей 33 очка набрал защитник Айзея Томас, дабл-дабл оформил центровой Эл Хорфорд. У "Вашингтона" дабл-даблы на свой счет записал Марчин Гортат (16 + 13 подборов) и Джон Уолл (20 + 16 передач).

Отметим, что в четвертой четверти Томас лишился одного зуба во время столкновения с Отто Портером.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

"Бостон" – "Вашингтон" – 123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31)

Б: Томас (33 + 9 передач), Краудер (24), Хорфорд (21 + 10 передач)

В: Бил (27), Уолл (20 + 16 передач), Гортат (16 + 13 подборов)